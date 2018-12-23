Mısır'da yaşayan Türkler dostluk yemeğinde buluştu

KAHİRE (AA) - Mısır'da yaşayan Türk vatandaşları başkent Kahire'de organize edilen yemekte buluştu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği himayesinde 2018 -2019 Eğitim Öğretim yılı birinci döneminin tamamlanması münasebetiyle El-Ezher öğrencileri tarafından organize edilen yemeğe, Türkiye'nin Kahire Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, Ticaret Müşaviri Mehmet Güneş ve Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz'ın yanı sıra El-Ezher Üniversitesi mezunları, iş adamları, Mısır'da yaşayan Türkler ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye'nin Kahire Eğitim Müşaviri Civelek, burada yaptığı konuşmada, bu tür birlikteliklerin Mısır'da okuyan öğrencileri manen güçlendirdiğini, vatan ve millet sevgisini pekiştirdiğini, hizmet aşkı ve şevkini daha da büyüttüğünü ifade etti.

Civelek, "Bu tür toplantılar bizlere güçlerimizi ve imkanlarımızı birleştirme fırsatı vermekte ve dayanışma yolunu açması bakımından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Yemekte söz alan Ticaret Müşaviri Güneş ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Boyraz da konuşmalarında, yurt dışında yaşayan Türklerin birlik ve beraberliği için yapılan çalışmaların önemi ve gereğine dikkati çekti.

Davete katılan öğrenci ve vatandaşlar organizatörlere teşekkür ederek, bu tür birlikteliklerin Türkler arasındaki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiği ve tanışmalarına vesile olduğunu ifade etti.



