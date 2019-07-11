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Mısır'da "yabancı yatırımcıya vatandaşlık" yasa tasarısı onaylandı

Ülkede yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesini öngören tasarı parlamentoda onaylanarak yasalaştı

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:55
Mısır'da "yabancı yatırımcıya vatandaşlık" yasa tasarısı onaylandı

KAHİRE (AA) - Mısır parlamentosu, ülkede yatırım yapması karşılığında yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesini öngören yasa tasarısını nihai olarak onayladı.

Mısır resmi haber ajansı MENA, hükümet tarafından hazırlanarak parlamentoya sunulan yasa tasarısının, milletvekillerinin üçte ikisinin oyu ile nihai olarak kabul edildiğini duyurdu.

Ülkede gayrimenkul satın alan, yatırım projesi geliştiren ya da Merkez Bankası'nın özel hesabında hesap açan yabancılara Mısır vatandaşlığı verilmesini öngören yasa tasarısı geçen pazar günü, parlamentoda onaylanarak prensipte kabul edilmiş ve Danıştay'a gönderilmişti.

Söz konusu yasanın Cumhurbaşkanı'nın onayı ve resmî gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.

- Bazı milletvekillerinden tasarıya itiraz

Geçen pazar günü parlamentoda yapılan oturumda tasarıya Heysem el-Hariri gibi bazı milletvekilleri itiraz ederek eleştirmişti.

Hariri, parlamentoda yaptığı konuşmasında, vatandaşlığa geçmenin yatırımla bağlantılı hale getirilmesinin olumsuz ve kötü bir adım olduğunu söyleyerek, "Bu tasarının Yüzyılın Anlaşması planıyla bir ilişkisi var mı diye soruyorum?" ifadelerini kullanmıştı.

Parlamento Başkanı Ali Abdulal ise söz konusu yasa tasarısının Yüzyılın Anlaşması planıyla ilişkisi olmadığını, buradaki temel amacın ülkeye yatırım çekmek olduğunu dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:55
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