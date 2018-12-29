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Mısır'da turist otobüsüne düzenlenen saldırı

Kahire’nin batısında turist otobüsünü hedef alan saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

29 Aralık 2018 Cumartesi 00:42
Mısır'da turist otobüsüne düzenlenen saldırı

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında, turist otobüsünü hedef alan saldırıda ölü sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 turist rehberinin hayatını kaybettiğini, otobüs şöförü ile 11 turistin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği kaydedilmişti.

Mısır güvenlik güçleri de yılbaşı kutlamaları kapsamında, ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri almış ve bütün kiliselerin önündeki yolları trafiğe kapatmıştı.



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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 00:42
  1. Mısır
  2. saldırı
  3. turist otobüsü

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