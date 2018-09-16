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Mısır'da tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre El-Menufiyye ilinde yolcu trenin raydan çıktığı ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 14:46
Mısır'da tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Mısır'da El-Menufiyye ilinde yolcu trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, El-Menufiyye ilindeki Yeni Şibin el-Kum istasyonunda bir trenin raydan çıkması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

TEKERLEK YERİNDEN ÇIKTI

Açıklamada, yaralanmaların kırık ve morarmadan oluştuğu ifade edilerek söz konusu kişilerin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Mısır Demiryolu Kurumu da kazanın tren tekerleğinin yerinden çıkması nedeniyle kaynaklandığını belirterek seferlerde bir aksaklık yaşanmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 14:46
  1. El-Menufiyye
  2. trenin raydan çıkması
  3. Mısır Sağlık Bakanlığı
  4. Yeni Şibin el-Kum
  5. Mısır Demiryolu Kurumu

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