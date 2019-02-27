Mısır’da tren istasyonunda yangın faciası: en az 20 ölü Mısır’ın başkenti Kahire’de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtiliyor.Ambulans ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada Ramses tren istasyonu kapatıldı.

Yakıt deposunun patlaması sonucu büyük bir yangının meydana geldiği belirtiliyor.

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