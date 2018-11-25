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Mısır'da tekne battı: 5 ölü, 20 yaralı

- Nil Nehri'nde bir yolcu teknesinin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

25 Kasım 2018 Pazar 13:28
Mısır'da tekne battı: 5 ölü, 20 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, Nil Nehri’nde bir yolcu teknesinin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Menufiye ve Buhayra kentlerindeki iki köy arasında yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralıların nehirden çıkarıldığı ve çevre hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Menufiye Valisi Said Abbas başta olmak üzere bazı yerel yetkililerin de olay yerine geldiği belirtildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından ise olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:28
  1. Mısır
  2. tekne

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