0553 313 94 23

Mısır'da solcu ve liberallerden "Bahreyn Çalıştayı'nı boykot" çağrısı

20 Haziran 2019 Perşembe 23:47
Mısır'da solcu ve liberallerden "Bahreyn Çalıştayı'nı boykot" çağrısı

KAHİRE (AA) - Mısır'daki solcu ve liberaller, ABD iş birliğinde gelecek hafta Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmanın "siyasi ve ahlaki çöküş" olacağını belirterek, "boykot" çağrısında bulundu.

Sosyalist Halk Birliği, Düstur (Anayasa) ve Kerame (Onur) gibi sol ve liberal partiler ile Arap Avukatlar Birliği, İsrail'i Boykot için Mısır Halk Hareketi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Arap ülkelerine gelecek hafta düzenlenmesi planlanan "Bahreyn Çalıştayı'nı boykot" çağrısında bulunuldu.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin Filistin karşıtı adımlarına tepki gösterilen açıklamada, Arap ülkelerinin bu çalıştaya katılmasının siyasi ve ahlaki çöküş olacağı, kendi çıkarlarını koruyamama ve bağımlılığa devam etme anlamına geldiği ifade edildi.

Filistinlilerin hakkını ihlal eden her türlü adıma karşı durma çağrısı yapılırken, Mısır hükümetine de "ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planı ile Bahreyn'deki çalıştaya bulaşmanın vahim sonuçları" olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Arap ülkelerinden gerçekleşecek resmi ya da gayri resmi her türlü katılım kınandı ve bunun İsrail'le normalleşmeyi aşarak doğrudan Siyonistlere ve sömürgeci planlarına destek anlamına geldiği vurgulandı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:47
  1. Bahreyn
  2. Manama
  3. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2019
    2. ABD 2019 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu..
    3. Apple, yangın riski nedeniyle dizüstü..
    4. Kars’ta mevlit yemeğinden 36kişi..
    5. Erdoğan: "Partimizde görev almış bazı..
    6. Gürcistan'da protestocular..
    7. Elazığ'daki sağanak
    8. Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
    9. Irak’ın Diyala kentinde intihar..
    10. "İran kara, deniz ve hava sahasını..
    11. Andy Murray kortlara döndü
    12. Mısır'da solcu ve liberallerden..
    13. İran düşürülen ABD İHA'sının..
    14. Tartışmada sırtından vurulan şahıs..
    15. KKTC’de ana fiber hat koptu, internet..
    16. Erdoğan: "CHP adayı zaten tüm..
    17. Dicle Nehri’ne düşen genci arama..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    19. Dedesini görmek için geldiği..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu..
    21. Husilerden Suudi Arabistan'a İHA..
    22. Komşu karıştı! Göstericiler parlamento..
    23. GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ildeki..
    24. Atletizm: Turkcell Süper Lig
    25. İran nükleer anlaşması görüşülecek
    26. Milli Futbolcular Vanlılarla hasret..
    27. Diyarbakır’da eş zamanlı hava destekli..
    28. 12 yaşındaki oğlu intihar eden baba 4..
    29. Mersin’de sel ve heyelan
    30. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Süleyman Soylu: Arapça tabelaları değiştireceğiz
    Süleyman Soylu: Arapça tabelaları değiştireceğiz
    Kulisleri sallayan son veri geldi! '100 bin oy farkla...'
    Kulisleri sallayan son veri geldi! '100 bin oy farkla...'
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı