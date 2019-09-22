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Darbeci Sisi görevi bırakmazsa milyonlar sokağa inecek!

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görevi bırakmadığı takdirde cuma günü Mısır'da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

22 Eylül 2019 Pazar 07:52
Darbeci Sisi görevi bırakmazsa milyonlar sokağa inecek!

Darbeci Sisi hakkında yolsuzluk suçlamalarında bulunan Muhammed Ali, 30 dakikalık bir video kaydı yayınladı.

Ülkedeki kurumlara çağrı: sisi'ye görevi bıraktırın! aksi halde...

Ali, video yayınında, ülkedeki kurumların, Sisi'yi görevi bırakmaya mecbur bırakamaması durumunda milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan rejime yakınlığıyla tanınan Ahmed Musa, kendisinin sunduğu bir televizyon programında "Cumhurbaşkanını değil devleti düşürmek için komplo kurulduğundan" bahsetti ve Mısırlıları söz konusu "sabote" çağrılarına kulak vermemeye davet etti.

Kapsamlı siyasi reform çağrısı

Solcu "Demokratik Mısır" Partisi dün yaptığı yazılı açıklamada, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da kapsayacak şekilde "kapsamlı siyasi reform" çağrısında bulundu.

"Korku devri sona erdi! sisi'nin görevi bırakması her zamankinden daha kolay"

Devrimci Sosyalist Hareket ise açıklamasında, "korku devrinin sona erdiğini ve Sisi'nin görevi bırakmasının zor değil bilakis her zamankinden daha kolay olduğunu" belirtti.

Mısır resmi ajansı hareketliliği gizlemeye çalışıyor

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın, çoğunluğu rejim yanlısı güçlerden oluşan "Partiler ve Politikacılar Gençlik Koordinasyonu'ndan naklettiği başka bir açıklamada, Mısır devletinin yıkıcı planlara karşı korunması gerekliliği vurgulandı ve Tahrir Meydanı ve bazı kentlerde gösteriler düzenlendiği yönündeki haberlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Rejim yanlısı "Partiler Koalisyonu" da Mısır halkına şüpheli çağrılara karşı istikrarını muhafaza etme çağrısında bulundu.

Gösterilerdeki gözaltılar

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan cuma günkü gösterilerde gözaltılar olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Mısır Hak ve Özgürlükler Komisyonu (ECFR), El-Mansura'da 8, El-Mahalle'de 20, Kahire ve İskenderiye'de 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mısırlı hukukçu Muhammed el-Bakir ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Es-Selam ve El-Cebel el-Ahmar askeri kamplarında gözaltında tutulanların sayısının çok fazla olduğunu, bunlardan bir kısmının dün serbest bırakıldığını kaydetti.

Ne olmuştu?

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali’nin özellikle de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi günü sosyal medya üzerinden “Sisi bu kadar yeter” adında bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtagın kapatılmasının ardından Ali, önceki gün Mısır’ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak olan süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 07:52
  1. Abdulfettah es-Sisi
  2. Mısır
  3. protesto

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