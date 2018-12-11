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Mısır'da sarı yelek satışı yasaklandı

Mısır yönetimi, 2011'deki halk devriminin yıl dönümü öncesinde Fransa'daki protestoların simgesi haline gelen sarı yelek satışına yasak getirdi

11 Aralık 2018 Salı 18:17
Mısır'da sarı yelek satışı yasaklandı

KUDÜS (AA) - Mısır yönetimi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasıyla sonuçlanan 2011'deki halk devriminin yıl dönümü öncesinde Fransa'daki protestoların simgesi haline gelen sarı yelek satışını ülke genelinde yasakladı.

Mısır güvenlik güçleri, iş güvenliği malzemesi satan dükkânları, vatandaşa sarı yelek satmamaları ve polis onayı olmadan toptan satış yapmamaları konusunda uyardı.

Kahire'de bu tür malzemelerin satıldığı 6 dükkâna giden Associated Press muhabiri, sarı yelek satışının yasaklanmasına ilişkin iş yeri sahipleriyle görüştü.

Bazı iş yeri sahipleri konuya ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçınırken, 4'ü polisin uyarısı sonrası sarı yelek satışını durdurduklarını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir iş yeri sahibi, yetkililerin Fransa'yı kasıp kavuran protestoların benzerinin Mısır'da yaşanmaması için bu yasağı getirdiğini belirtti.

- "Polis sarı yelek satışını durdurmamızı istedi"

Bir başka dükkân sahibi ise sarı yelek satmamaları için güvenlik güçlerinin kendilerine baskı yaptığını dile getirerek, "Birkaç gün önce polisler buraya geldi ve sarı yelek satışını durdurmamızı istedi. Bunun nedenini sorduğumuzda 'Talimatları uyguluyoruz' cevabını verdiler." ifadelerini kullandı.

Haberde isimleri verilmeyen güvenlik yetkilileri, polisin bu hafta iş güvenliği malzemeleri ithal eden ve toptan satışını yapan iş yerleri sahipleriyle bir toplantı yaparak sarı yelek satışına ilişkin getirilen kuralları paylaştığını ifade etti.

Aynı güvenlik kaynakları ayrıca, sarı yelek satışı yasağının ocak ayı sonuna kadar devam edebileceğini aktardı.

Mısır'da 25 Ocak 2011'de başlayan kitlesel gösteriler, halk devrimine dönüşmüş ve 11 Şubat'ta otuz yıldır iktidarı elinde bulunduran Hüsnü Mübarek'in görevi bırakmasıyla son bulmuştu.

Devrimin ardından yapılan seçimi kazanan Muhammed Mursi, 30 Haziran 2012'de yemin ederek göreve başlamıştı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi'yi 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle deviren Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimi ele geçirmişti.

"Sarı yelek", Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan gösterilerin simgesi haline gelmişti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:17
  1. "Sarı yelekliler"
  2. Fransa
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