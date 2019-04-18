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Seçim 2019 Sayfası

Mısır'da referandum öncesi yoğun güvenlik önlemleri

- Güvenlik birimleri referandum öncesi, tüm şehirlerde yoğun güvenlik önlemleri aldı

18 Nisan 2019 Perşembe 18:07
Mısır'da referandum öncesi yoğun güvenlik önlemleri

KAHİRE (AA) - Mısır güvenlik güçleri Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ülkenin tüm şehirlerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerin referandumun güvenliği için polise destek vereceği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler vatandaşların güvenli bir şekilde sandık başına gitmesi ve oy kullanabilmesi için bütün vilayetlerdeki (27) seçim merkezlerinde görev yapacak ve ayrıca referandumun güvenliği havadan da sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ülkede yayın yapan televizyon kanallarının oy verme işlemini canlı yayınlayacağı belirtilen açıklamada, vatandaşların sandık başına gitmesine engel olacak herhangi bir olayın meydana gelmesi durumunda derhal müdahale edileceği kaydedildi.

Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laçin İbrahim dün yaptığı basın açıklamasında, Anayasa değişikliği referandumunun yurt dışında 19 Nisan Cuma, Mısır içinde ise 20 Nisan Cumartesi başlayacağını ve oy verme işlemlerinin üç gün süreceğini duyurmuştu.

Referandum sonucunun “evet” çıkması durumunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önü açılacak.

Mısır’daki liberal, sosyalist, devrimci, solcu ve Nasırcı muhalif gruplar referanduma katılıp “hayır” diyeceklerini açıkladı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ise referandumu boykot kararı aldığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 18:07
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