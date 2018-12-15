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Mısır'da petrol kuyusunda yangın

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33
Mısır'da petrol kuyusunda yangın

KAHİRE (AA) - Mısır'da sivil savunma ekipleri ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bir petrol kuyusunda çıkan yangını 12 saatten beri söndürmeye çalışıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'ın kuzeydoğusunda Ras Sidr kentinin 35 kilometre güneyinde bulunan bir petrol kuyusunda yangın çıktı. Ordunun da desteği ile sivil savunma ekipleri yangını söndürmek için 12 saatten beri çaba sarf ediyor.

Kuyunun derinliği ve içindeki petrolün çok olmasından dolayı yangının halen söndürülemediği ifade edildi.

Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33
  1. Mısır
  2. petrol kuyusu
  3. Yangın

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