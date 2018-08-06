Mısır’da patlama: 3 kişi yaralandı

Mısır’ın Başkenti Kahire’nin al-Duqqi bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı 4 arabanın hasar gördüğü bildirildi. Yetkililer, bomba uzmanlarının inceleme için olay yerine gittiği belirtildi.

Öte yandan, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yaralananların hastaneye kaldırıldığı, olay yerine dört ambulans daha sevk edildiği ifade edildi.