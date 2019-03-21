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Mısır'da patlama: 10 ölü

Mısır’ın kuzey doğusundaki Suveyş kentinde bir fabrikanın yakıt deposunun patlaması sonucunda 10 işçi hayatını kaybetti.

21 Mart 2019 Perşembe 16:04
Mısır'da patlama: 10 ölü

Mısır’ın kuzey doğusundaki Suveyş kentinde bir fabrikanın yakıt deposunun patlaması sonucunda 10 işçi hayatını kaybetti.

Mısır yerel basını, Suveyş kentinin Ayn es-Suhna bölgesinde bir fabrikanın yakıt deposunun test edilmesi esnasında patlama meydana geldiğini aktardı.

Patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 5 işçinin de yaralandığı aktarılan haberde, yaralanan işçilerin Suveyş devlet hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Kaza ile ilgili Mısır resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:04
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