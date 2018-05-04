Mısır’da Osmanlı karşıtı dava! Paramızı geri versinler..

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Mısır’da küstah bir davaya imza atıldı.

“İŞGALCİ OSMANLI”

Mısırlı avukat Hamido Cemil Prens, Osmanlı’nın yıllar boyunca Mısır’dan haksız yere para aldığını iddia ederek dava açtı.

Osmanlı’yı işgalci olarak tanımlayan sözde avukat, Mısırlı yetkililerin konuyu takip etmesi için de çağrıda bulundu.

“TÜRKİYE PARAMIZI GERİ VERSİN”

Mısırlı avukat açtığı davada şu sözleri sarf etti: Mısır, Osmanlı tarafından işgal edilmesinin ardından her yıl cizye ödemeye zorlandı. İşgalci İngilizler ülkemize girmesinin ardından bile bu ödemeler devam etti. Türkiye haksız yere alınan bu parayı bize geri vermesi gerekiyor.

“GÜLÜNÇ BİR OLAY”

Mısır gündeminde yer alan bu olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilerek “gülünç” olarak nitelendirildi.

Öte yandan darbeci Sisi, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yaptığı darbeyle birlikte Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da kötüye gidiyor.