Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 5 liman kapatıldı

Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 5 liman kapatıldı27 Aralık 2018 Perşembe 19:57
KAHİRE (AA) - Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 liman kapatıldı.
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle İskenderiye, Dekahliye, Dimyat, Burullus ve Şarm eş-Şeyh limanları kapatıldı.
Haberde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı ana caddelerin de trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Mısır Meteoroloji Kurumu Başkanı Ahmed Abdulali ülke genelinde etkili olan yağışların 2 gün daha devam edeceğini açıkladı.
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