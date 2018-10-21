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Mısır'da OHAL 3 ay daha uzatıldı

Mısır Meclisinde yapılan oylamayla OHAL 3 ay daha uzatıldı.

21 Ekim 2018 Pazar 20:14
Mısır'da OHAL 3 ay daha uzatıldı

Mısır’da Nisan 2017’de iki kiliseye bombalı saldırı düzenlenmesinin ardından ülkede Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmişti. Mısır Meclisi bugün yapılan oylamada OHAL’in 3 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Oylamadan önce basılan son sayısında Mısır Resmi Gazetesinde yazan açıklamada, “OHAL, Güvenlik güçlerinin ülkenin tüm bölgelerinde terörizmin tehlikeleri ve finansmanıyla mücadele ederek güvenliği sağlaması için gerekli tedbirleri almasını sağlıyor” dendi.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli oylamadan sonra yaptığı konuşmada milletvekillerine hitaben, ulusal güvenlikle kamu özgürlüğü arasında denge olması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:14
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