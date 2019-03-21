Mısır'da Nahda Meydanı davasında nihai karar

KAHİRE (AA) - Mısır Yargıtayı, Nahda Meydanı’nın boşaltılması davasında daha önce Giza Ceza Mahkemesi tarafından verilen 3 ile 25 yıl (müebbet) arasında değişen hapis cezalarını onadı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün görülen duruşmada, Yargıtay, 10 sanık hakkında müebbet, 60 sanık hakkında on beşer yıl, 10 sanık hakkında üçer yıl ve 18 yaşından küçük 2 sanık hakkında üçer yıl olmak üzere 82 sanık hakkındaki kararları onadı.

Söz konusu sanıklar hakkındaki kararların nihai olduğu, davanın üst mahkemeye taşınamayacağı ve temyiz edilemeyeceği belirtildi.

Giza Ceza Mahkemesi Ocak 2018’de 10’u tutuklu 7’si firari 17 sanık hakkında müebbet, 60’ı tutuklu 163’ü firari 223 sanık hakkında 15’er yıl, 12’si tutuklu 10’u firari 22 sanık hakkında üçer yıl hapis cezası vermişti.

Mısır yasalarına göre firari sanıklar, teslim olmaları veya yakalanmaları durumunda tekrar yargılanıyor.

Savcılık sanıklara “silahlı eylem yapmak, bir polis ve 3 askerin ölümüne sebebiyet vermek ve yol kesmek” gibi suçlamalarda bulunmuş ancak sanıklar bütün suçlamaları reddetmişti.

Başkent Kahire’nin batısında Kahire Üniversitesi’nin hemen yakınında bulunan Nahda Meydanı, Rabia Meydanı’nın Mısır güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'te aynı anda yapılan müdahaleyle boşaltılmıştı.