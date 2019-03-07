Mısır’da Müslüman Kardeşler mensubu 7 kişi öldürüldü

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde güvenlik güçleri ve Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu belirtilen silahlı grup arasında çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 7 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı başkent Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde bir kamyonete güvenlik güçleri tarafından yapılan dur ihtarına uyulmadığını, çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 3 kişinin öldürüldüğünü, bir polis memurunun da yaralandığını bildirdi. Bakanlık, gruba mensup 4 kişinin ise 6 Ekim’de güvenlik güçlerinin düzenlediği bir baskında öldürüldüğünü açıkladı.