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Korona Virüs

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 872'ye yükseldi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 83 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 08:08:00 -
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 872'ye yükseldi

 

 

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 872'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 1566 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 66 bin 754'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 17 bin 951 olarak açıkladı.

 

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