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Korona Virüs

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 4 bin 558'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 08:26:00 -
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi

 

 

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 40 kişi daha yaşamını yitirdi ve 511 yeni vaka tespit edildi.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 558'e, vaka sayısı da 91 bin 583'e çıktı.

Ülke genelinde 933 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 32 bin 903 oldu.

 

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