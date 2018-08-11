Mısır'da kiliseye saldırı düzenleyecekti! Son anda...
Mısır'da başken Kahire'de, Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenlemek isteyen intihar bombacısının eylemi son anda önlendi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:24
Mısır’ın başkenti Kahire’deki bir kiliseye saldırı düzenlemek isteyen intihar bombacısının eylemi, saldırgan öldürülerek önlendi.
Mısır Güvenlik Güçleri, başkent Kahire’de üzerindeki patlayıcı yüklü yelekle Kıptî Ortodoks Kilisesi’ne saldırı düzenlemek isteyen bir intihar bombacısının eylemini son anda önlediklerini açıkladı.
Yetkililer, intihar bombacının kiliseye yaklaşık 250 metre uzaklıkta iken öldürüldüğünü aktardı.
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