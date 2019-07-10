0553 313 94 23

Mısır’da kilisede büyük yangın

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
Mısır’da kilisede büyük yangın

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı.


Mısır başkenti Kahire’nin Hadaeq Al Qubbah ilçesinde bulunan Anba Paula kilisesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
    1. ANALİZ - İngiltere'de korkulan..
    2. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    3. E.Y. Malatyaspor, Teenage Hadebe ve..
    4. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD’yi..
    5. ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep..
    6. Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    7. Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği..
    8. Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim..
    9. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    10. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    11. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    12. 191 Kadın katıldı
    13. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    14. e-Devlet'ten yeni hizmet! Artık online..
    15. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    16. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    17. Rize'de tarihi kemer köprü..
    18. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    19. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    20. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"