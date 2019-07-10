Mısır’da kilisede büyük yangın Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Anba Paula kilisesinde yangın çıktı.

Mısır başkenti Kahire’nin Hadaeq Al Qubbah ilçesinde bulunan Anba Paula kilisesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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