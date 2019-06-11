Mısır'da kadın aktivistlere yönelik ihlaller devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Mısırlı insan hakları kuruluşu, ülkedeki kadın aktivistlerin zorla kaybedilme, işkence dahil bir dizi ihlale maruz kaldığını bildirdi.

Şihab İnsan Hakları Merkezi, Mısır'da 2018 yılında karşı karşıya kalınan insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Askeri darbenin gerçekleştiği 2013 yılından itibaren Mısır'da insan hakları ihlallerindeki artışa vurgu yapılan raporda, son 5 yılda yaklaşık 2 bin kadının hapsedildiği, bunlardan bazılarının aylarca "zorla kaybedildiği" belirtildi.

Ülkede kadınların keyfi alıkonulma ve tutuklanmaya maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, bu kişilere yönelik ziyaretçi yasağı ve ilaç temin edilmemesi gibi bir dizi insan hakkı ihlalinin işlendiğine, ayrıca gözaltı merkezlerinde işkence dahil birtakım ihlallere maruz kaldığına yer verildi.

Raporda, barışçıl gösterilere katılanlar, hukuk aktivistleri, eşleri hapiste olan ya da tutuklu eşlerini arayan Mısırlı 69 kadının halihazırda hapiste olduğu ya da gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Tutuklu kadın aktivistlerin de ailevi yakınlık, akrabalık bağları ve insan hakları faaliyetleri gerekçe gösterilerek 5 yıla varan hapis cezalarına mahkum edildiği belirtildi.

Merkez tarafından yayımlanan raporda 66 kadının keyfi tutuklamaya maruz kaldığı hatırlatılarak, bunlardan 26'sının hiçbir dayanağı olmayan iddialarla savcı karşısına çıkarılana kadar zorla kaybedildiği, yapılan soruşturmaya rağmen 6 kişiye ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Mısır güvenlik güçleri geçen yıl kasım ayında insan hakları alanında çalışan aralarında avukat Huda Abdulmunim, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısının kızı Aişe Hayrat Şatır, Sumeyye Nasıf, Seher Hathut, Raviye Şafii'nin de bulunduğu 7 kadın aktivisti gözaltına almıştı.

Kadın aktivistler daha sonra yasa dışı bir örgüte katılmak ve ülke ekonomisine zarar vermek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmıştı.