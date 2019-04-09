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Mısırda intihar saldırısı, ölü ve yaralılar var

Mısır’daki Sina Yarımadası’nda gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve sivillerin öldüğü öğrenildi.

09 Nisan 2019 Salı 16:15
Mısırda intihar saldırısı, ölü ve yaralılar var

Mısır’daki Sina Yarımadası’nda gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve sivillerin öldüğü öğrenildi.


Mısır medyası, Sina Yarımadası’nın kuzeyindeki Sheikh Zuweid bölgesinde 2 terörist tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 polis, 2 asker ve henüz bilinmeyen sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve askerin gönderildiği bildirildi.


Saldırıda yaralananların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirten kaynaklar, olayın arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olabileceğini iddia etti.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:15
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