Mısır'da ilginç görüntüler! Böyle yola çıktılar
Mısır'da yolcu yoğunluğu nedeniyle tren seferlerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:05
YENİAKİT.COM.TR - Mısır'da tatil nedeniyle tren seferlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Kahire İskenderiye tren seferlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu nedeniyle oluşan görüntüler dikkat çekti. Normalde ayakta dahi yolcu taşınmasının yapılmadığı tren seferlerinde bagajların konulduğu bölümlere çıkıp oturan ve yatan Mısırlılar ilginç görüntüler oluşturdu.
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