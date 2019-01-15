Mısır'da ikinci el kitap fuarı açıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de ikinci el kitapların satıldığı ünlü Özbek Duvarı Kitapçıları "Sur el-Özbekiyye" 50 yıl aradan sonra ilk kez bir kitap fuarı düzenledi.

Özbek Duvarı Kitapçılarından yapılan yazılı açıklamada, 22 Ocak'ta açılması planlanan Uluslararası Kahire Kitap Fuarına katılım için yayın evlerinden talep edilen ücretlerin yüksek olması nedeniyle kitapçılar olarak kendilerinin bir fuar düzenlemeye karar verdikleri ifade edildi.

İkinci el kitap fuarını Uluslararası Kahire Kitap Fuarına rakip olarak açılmadıklarını duyuran Özbek Duvarı Kitapçıları, Mısır Yayıncılar Birliği ve Mısır Kitap Kurumuna 22 Ocak'ta açılacak fuara katılmama gerekçelerini yazılı olarak ilettiklerini duyurdu.

Fuara 133 yayıncının katıldığı, kaynak kitapların yeni baskılarına göre yüzde 70- 80 daha ucuz olduğu ve kitap fiyatlarının 2 ile 20 cüneyh (11 sent ile 1 dolar 6 sent) arasında değiştiği aktarıldı.

Kahire'de 50 yıl aradan sonra açılan ilk ikinci el kitap fuarı, 15 Ocak- 15 Şubat tarihlerinde açık kalacak.

Uluslararası Kahire Kitap Fuarına katılım ücretinin geçen yıla göre yüzde 10 artırılarak bin 200 cüneyhe (66 dolar 6 sent) yükseltildiği belirtiliyor. İki hafta sürecek olan Uluslararası Kahire Kitap Fuarı 22 Ocak'ta açılacak.

Özbek Duvarı Kitapçıları, 1968'den bu yana Uluslararası Kahire Kitap Fuarına katılıyordu.



