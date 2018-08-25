0553 313 94 23

Mısır'da iki İngiliz öldü! Oteli tahliye ettiler

Mısır'daki bir otelde iki İngiliz turistin peş peşe hayatını kaybetmesinin ardından, binadaki diğer İngiliz vatandaşları tahliye edildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:53
Mısır'da iki İngiliz öldü! Oteli tahliye ettiler

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik Hurgada kentinde iki İngiliz tatilcinin peş peşe hayatını kaybetmesinin ardından tur şirketi Thomas Cook, otelde kalan diğer müşterilerini tahliye etti.

Thomas Cook şirketinden yapılan açıklamada, Hurgada'daki Steigenberger Aqua Magic Oteli'nde kalan John ve Susan Cooper çiftinin ölüm nedeninin henüz bilinmediği ancak otelde kalan diğer müşterilerinden bazılarının da hastalandığı yönünde bilgi alındığı ifade edildi.

Otel yönetimi ise hastalık vakalarında artış gözlemlendiği yönünde kendilerinde bilgi olmadığını bildirdi.

Şirket Aqua Magic'te kalan 300 tatilciyi tahliye ederken, müşterilere ya farklı bir otel alternatifi sunulacağı ya da ülkesine dönmek isteyenlerin evlerine döndürüleceği kaydedildi.

Biri 69 diğeri 63 yaşındaki Cooper çiftinin kızları Kelly Ormerod, bir İngiliz radyosuna verdiği mülakatta, anne babasının Mısır'a gelmeden önce gayet sağlıklı olduklarını söyledi.

Hurgada Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Yaşlı bir İngiliz adamla bir kadın normal şekilde öldü. John Cooper dolaşım yetmezliği nedeniyle otel odasında düştü öldü, eşi de baygınlık geçirdikten sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti" denildi.

Mısır'da turizm sektörü, 2011'den bu yana yaşanan halk ayaklanmaları ve gerçekleştirilen kanlı darbenin yanı sıra çeşitli bombalama ve silahlı eylemler nedeniyle ağır darbe almış durumda.

Turizm, Mısır ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:53
  1. Mısır
  2. Turizm
  3. İngiliz vatandaşları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Milletimiz duacıdır, tüm milletimiz yanınızdadır"
    1. "Milletimiz duacıdır, tüm milletimiz..
    2. Katil babadan çocuklarına kan donduran..
    3. Bu kadarına da pes dedirten olay! 5..
    4. Merkel "soykırım" demedi!
    5. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    6. Böyle hocaya can kurban! Yönetici..
    7. İki ülke arasındaki sorun çözüldü!..
    8. Türkiye-Rusya görüşmesinin detayları!..
    9. Sürücülere "son 30-40 kilometre" uyarısı
    10. Adana'da yolcu otobüsü skandalı!..
    11. Başkan Erdoğan böyle istedi! Yeni hali..
    12. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    13. Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
    14. İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10..
    15. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
    16. Dost görünümlü düşmanlar
    17. Şanlıurfa'da hareket halindeki..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik..
    19. ‘Anadolu Haftasonu Okulları’ ile..
    20. Slimani: Şampiyon olursak Sultanahmet..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu