Mısır'da iki İngiliz öldü! Oteli tahliye ettiler

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik Hurgada kentinde iki İngiliz tatilcinin peş peşe hayatını kaybetmesinin ardından tur şirketi Thomas Cook, otelde kalan diğer müşterilerini tahliye etti.

Thomas Cook şirketinden yapılan açıklamada, Hurgada'daki Steigenberger Aqua Magic Oteli'nde kalan John ve Susan Cooper çiftinin ölüm nedeninin henüz bilinmediği ancak otelde kalan diğer müşterilerinden bazılarının da hastalandığı yönünde bilgi alındığı ifade edildi.

Otel yönetimi ise hastalık vakalarında artış gözlemlendiği yönünde kendilerinde bilgi olmadığını bildirdi.

Şirket Aqua Magic'te kalan 300 tatilciyi tahliye ederken, müşterilere ya farklı bir otel alternatifi sunulacağı ya da ülkesine dönmek isteyenlerin evlerine döndürüleceği kaydedildi.

Biri 69 diğeri 63 yaşındaki Cooper çiftinin kızları Kelly Ormerod, bir İngiliz radyosuna verdiği mülakatta, anne babasının Mısır'a gelmeden önce gayet sağlıklı olduklarını söyledi.

Hurgada Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Yaşlı bir İngiliz adamla bir kadın normal şekilde öldü. John Cooper dolaşım yetmezliği nedeniyle otel odasında düştü öldü, eşi de baygınlık geçirdikten sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti" denildi.

Mısır'da turizm sektörü, 2011'den bu yana yaşanan halk ayaklanmaları ve gerçekleştirilen kanlı darbenin yanı sıra çeşitli bombalama ve silahlı eylemler nedeniyle ağır darbe almış durumda.

Turizm, Mısır ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri.