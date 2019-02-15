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Mısır'da İhvan'ı destekleyen pek çok kişi ve kuruluşun varlıklarına el konuldu

15 Şubat 2019 Cuma 03:53
Mısır'da İhvan'ı destekleyen pek çok kişi ve kuruluşun varlıklarına el konuldu

KAHİRE (AA) - Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) bağlı olmak ve onu desteklemek suçlamasıyla yargılanan 614 kişi, 268 ekonomi kuruluşu, 30 hastane ve ilaç firmasının mal varlığına el koydu.

Devlete bağlı El-Ahram Gazetesi'nin internet sayfasında yer alan habere göre, Güney Kahire İlk Derece Mahkemesi, 3 Aralık 2018'de 614 kişi, 268 ekonomi kuruluşu, 30 hastane ve ilaç firmasının mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin, 2013 yılından bu yana ülkede terör listesinde yer alan İhvan'a mensup olmak ve desteklemekle suçlandığı ifade edildi.

Haberde, mal varlıklarına el konulan gerçek ve tüzel kişilerin isimleriyle ilgili bilgi paylaşılmazken, mahkemenin söz konusu malların Hazineye aktarılmasına karar verdiği kaydedildi.

Karara karşı temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mısır kanunlarına göre mal varlıklarına el konulan kişi ve kuruluşların, kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde istinaf mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor.

Ülkede en son Eylül 2018'de, aralarında darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de bulunduğu bin 589 kişi, bin 133 dernek, 118 şirket, hastane ve haber sitesinin mal varlıklarına el konulmuştu.




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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 03:53
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