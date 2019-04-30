Mısır'da İhvan yöneticilerinden Malik'e müebbet hapis cezası

KAHİRE (AA) - Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden iş adamı Hasan Malik ile oğlunun da aralarında bulunduğu 7 kişi, "ulusal ekonomiye zarar verme" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Olağanüstü Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesi, Hasan Malik ile oğlu Hamza, iş adamı Abdurrahman Suudi ve 4 kişiyi müebbet hapse (25'er yıl) mahkum etti.

Mahkeme aynı davada yargılanan biri kadın 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verirken, diğer 14 kişinin delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kahire Olağanüstü Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesi ayrıca hüküm giyen sanıkların, mahkumiyetlerinin sona ermesinin ardından 5 yıl polis gözetiminde olması yönünde karar aldı.

- Son karar hükmünde, temyiz yolu kapalı

Mısır yasalarına göre Devlet Güvenlik Mahkemelerinin aldığı kararlar son karar hükmünde oluyor. Söz konusu kararların temyiz yolu kapalı bulunuyor.

Bu mahkemelerde verilen hüküm daha sonra onaylaması için Cumhurbaşkanına gönderiliyor. Cumhurbaşkanının ise onaylama, hafifletme ya da iptal etme şeklinde karar üzerinde üç yetkisi bulunuyor.

Ülkenin en önemli iş adamlarından Malik, "terörist bir yapıya üye olma ve finansman sağlama" suçlamalarıyla başsavcılığın talebi üzerine başkent Kahire'deki evinde Ekim 2015'te gözaltına alınmıştı.

Malik ve davada yargılanan diğer sanıklara, 2015-2017 yıllarında "ülke ekonomisine zarar verme" suçlaması yöneltilmiş, savunma heyetleri bu ithamların asılsız olduğunu belirtmişti.