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Mısır’da idam edilen 9 genç için Manisa’da gıyabi cenaze namazı

Mısır’da darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından idam ettirilen 9 kişi için Manisa’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:09
Mısır’da idam edilen 9 genç için Manisa’da gıyabi cenaze namazı

Mısır’da darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından idam ettirilen 9 kişi için Manisa’da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Memur-Sen Manisa İl Temsilciği ve Manisa Sivil Dayanışma Platformunun (MASİDAP) ortaklaşa düzenlediği eylemde Mısır’da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat’a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi. Darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye tepki gösterilen eylemde İngilizce ve Türkçe dövizler taşındı.


Eylemde basın açıklamasını yapan Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Orhan Güzel, "Emperyalist dünyanın ve bazı işbirlikçi Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak daha da Firavun’laşmakta ve Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır’daki masum Müslüman kitlelere yapmaktadır. Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor. Kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç cunta tarafından haksız yere idam edildi" dedi.


Mısır’daki idamları kınadıklarını söyleyen Güzel, "Mısır’daki idamların durması için tüm insanların ortak paydasında hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları için çağrılarımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.


Manisa Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından idam edilen 9 kişi için Hatuniye Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.


Eyleme Manisa Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, Eğitim-Bir-Sen Manisa İl Başkanı ve MASİDAP Sözcüsü Mesut Öner ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:09
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