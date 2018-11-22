Mısır'da Hayrat Şatır'ın kızının gözaltı süresi uzatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın kızı ile eski Tedarik Bakanı Basim Avde'nin kardeşinin de bulunduğu 6 kişinin gözaltı süresi 15 gün daha uzatıldı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre Başsavcılık, Hayrat Şatır'ın kızı Ayşe Şatır, eski Tedarik Bakanı Basim Avde'nin kardeşi Baha Avde ile 4 kişinin soruşturma süresince gözaltı süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Sanıklar Ayşe Şatır, Baha Avde ile hükümete bağlı İnsan Hakları Konseyi eski üyesi ve önde gelen kadın muhaliflerden Huda Abdulmunim, Muhammed Ebu Hureyre, Ahmed el-Hadibi ve Muhammed el-Hadibi'nin "yasa dışı bir örgüte üye olmak"la suçlandığı aktarıldı.

Sanıklar hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu kişiler, Kasım ayı başında gözaltına alınmıştı.

Ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından bu yana Mısır makamları, İhvan mensuplarına yönelik sert önlemler alıyor. İhvan'ı "terör örgütü" ilan eden Kahire yönetimi, teşkilatın çok sayıda üyesi ve üst düzey yöneticilerini "yasa dışı bir örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla yargılıyor.