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Mısır'da hastanede korkutan yangın! Onlarca kişi boğulma tehlikesi atlattı

Ezher Üniversitesi'ne bağlı Hüseyin Hastanesi'nde yangın çıktı. Çıkan yangında boğulma tehlikesi atlatan onlarca kişi tedavi altına alındı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:33

YENİAKİT.COM.TR - Mısır'ın başkenti Kahire'de Ezher Üniversitesi'ne bağlı Hüseyin Hastanesi'de çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Hastanenin 4. katında çıkan yangın, onlarca kişiyi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Son anda boğulmaktan kurtulan Mısırlılar tedavi altına alınırken yangının neden çıktığı henüz belirtilmedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:33
  1. Mısır
  2. Kahire
  3. Ezher Üniversitesi
  4. Hüseyin Hastanesi
  5. yangın

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