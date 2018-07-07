Mısır'da hastanede korkutan yangın! Onlarca kişi boğulma tehlikesi atlattı

YENİAKİT.COM.TR - Mısır'ın başkenti Kahire'de Ezher Üniversitesi'ne bağlı Hüseyin Hastanesi'de çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Hastanenin 4. katında çıkan yangın, onlarca kişiyi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Son anda boğulmaktan kurtulan Mısırlılar tedavi altına alınırken yangının neden çıktığı henüz belirtilmedi.