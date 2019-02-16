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Mısır'da güvenlik noktasına silahlı saldırı

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai:"Saldırının ardından çıkan çatışmada 1'i subay 15 asker öldü ve yaralandı"

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:35
Mısır'da güvenlik noktasına silahlı saldırı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Kuzey Sina ilindeki bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada, 15 askerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bir grup teröristin Kuzey Sina'da bir güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini ve saldırganlardan 7'sinin öldürüldüğünü ifade eden Rifai, "Çıkan çatışmada 1'i subay 15 asker öldü ve yaralandı." ifadesini kullandı.

Askerlerden kaçının öldüğü ve kaçının yaralandığı konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen Tamir er-Rifai, bölgede arama ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri, zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:35
  1. Kuzey Sina
  2. Mısır
  3. Sina'da güvenlik noktasına silahlı saldırı

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