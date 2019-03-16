Mısır'da Gazeteciler Sendikası Başkanlığına Diya Raşvan seçildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Gazeteciler Sendikasının yeni başkanı, Diya Raşvan oldu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, başkent Kahire'de yapılan Gazeteciler Sendikası Başkanlık seçimlerini izleyen Yargı Komitesi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Basın İlan Kurumu Başkanı Raşvan'ın, Gazeteciler Sendikasının yeni başkanı olduğu kaydedildi.

Raşvan, 11 adayın yarıştığı seçimde, en büyük rakibi Rıfat Reşad'ın elde ettiği bin 585 oya karşılık 2 bin 810 oy alarak başkanlığa hak kazandı.

Bu arada Gazeteciler Sendikası Genel Kurulu'nun, dün seçimlerden kısa süre önce toplanarak birtakım kararlar aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki topraklar özgürlüğüne kavuşuncaya kadar siyonist oluşumla her türlü normalleştirmenin yasak olduğunu vurgulayan Genel Kurul'un, alınan eski kararlara uyulması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Raşvan, 2013 ila 2015 yıllarında da Gazeteciler Sendikası Başkanı olarak görev yapmıştı.

Adaylık yarışına katılmayan eski Sendika Başkanı Muhsin Selame de Raşvan'a destek verdiğini açıklamıştı.