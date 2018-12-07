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Mısır'da fırtına nedeniyle 2 liman kapatıldı

Ülkenin kuzey sahillerinde fırtına nedeniyle 2 liman kapatıldı - İskenderiye'de şiddetli yağmur nedeniyle bir bina yıkıldı, enkazın altında kalan 1 kişi öldü

07 Aralık 2018 Cuma 15:19
Mısır'da fırtına nedeniyle 2 liman kapatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır genelinde meydana gelen şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle 2 liman kapatıldı, bir bina yıkıldı, enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Mısır Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, Akdeniz'in kuzeybatısında etkin olan fırtınanın deniz trafiğini olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle İskenderiye'de 1 liman ile ülkenin doğusundaki Şarm eş-Şeyh Limanı'nın kapatıldığı ifade edilen açıklamada, şiddetli yağmur nedeniyle de İskenderiye kentinde bir binanın yıkıldığı, enkazın altında kalan 1 kişinin öldüğü belirtildi.

İskenderiye Liman İdaresi Sözcüsü Rıza Gandur, önceki gün yaptığı açıklamada, liman yönetiminin şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle İskenderiye ve Dahile limanlarının kapatılması kararı aldığını söylemişti.

İskenderiye'de önceki gün fırtınada reklam panosunun yola düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Hafta başından bu yana Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki bazı bölgelerde sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:19
  1. 1 bina yıkıldı
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