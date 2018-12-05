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Mısır'da fırtına

Ülkenin kuzey sahillerinde fırtına nedeniyle İskenderiye ve Dahile limanları kapatıldı- İskenderiye'de fırtınada yola düşen reklam panosu 1 kişinin ölümüne neden oldu

05 Aralık 2018 Çarşamba 01:28
Mısır'da fırtına

KAHİRE (AA) - Mısır'ın kuzey sahillerinde fırtına nedeniyle İskenderiye ve Dahile limanları kapatıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Mısır Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, salı günü ülkenin kuzeyinde başlayan fırtına, deniz taşımacılığını olumsuz etkiliyor. Hava koşullarının cumaya kadar sürmesi bekleniyor.

Yerel basında yer alan bilgiye göre, İskenderiye'de fırtınada reklam panosunun yola düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan İskenderiye Liman İdaresi Sözcüsü Rıza Gandur, liman yönetiminin şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle İskenderiye ve Dahile limanlarının kapatılması kararı aldığını söyledi.

Bu hafta başından bu yana Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki bazı bölgelerde sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 01:28
  1. İskenderiye
  2. kötü hava şartları
  3. Mısır

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