Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var

Mısır'ın Marsa Alem kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Mısır'ın güneyinde bulunan Marsa Alem kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marsa Alem kentinin sahil yolunda bir minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine 10 ambulansın sevk edildiği, yaralıların El-Kusir Merkezi hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.