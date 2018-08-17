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Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var

Mısır'ın güneyinde bulunan Marsa Alem kentinde bir minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:22
Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var

Mısır'ın Marsa Alem kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Mısır'ın güneyinde bulunan Marsa Alem kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marsa Alem kentinin sahil yolunda bir minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine 10 ambulansın sevk edildiği, yaralıların El-Kusir Merkezi hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:22
  1. Mısır
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