Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var
Mısır'ın güneyinde bulunan Marsa Alem kentinde bir minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.17 Ağustos 2018 Cuma 22:22
Mısır'ın Marsa Alem kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Mısır'ın güneyinde bulunan Marsa Alem kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Marsa Alem kentinin sahil yolunda bir minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olay yerine 10 ambulansın sevk edildiği, yaralıların El-Kusir Merkezi hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.
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