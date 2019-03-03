Mısır’da dokuz çiçek

Ali Yiğit/Malatya

Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi olduğu belirtilen hükümlüler, Kahire İstinaf Cezaevi’nde asılarak idam edildi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed Taha da idam edilenler arasında yer aldı. İdam edilen diğer isimler şöyle: “Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed.” Her bir gencin bir taraftan yürekler dağlayan bir hikayesi, bir yandan da çevresine ışık saçan bir kişiliği var. Daha şimdiden hikayeleri ve parlak kişileri dilden dile dolaşmaya başlamış durumda. Dokuz gencecik fidan Vuslat’a erdi... Zalimlere boyun eğmedik eğmeyeceğiz dercesine.. Dünya kurulduğundan beri Hak Batıl mücadelesi süregelmiştir..

Hakkı ayakta tutmaya çalışan, zalime zulmünü haykıranlar, işkence gördüler, yurtlarından sürüldüler, zindanlara atıldılar, idam edildiler.. Onların Hak davasında sürdürdükleri mücadele zalimlere korku salarken Hak davasına gönül verenlere ışık oldular.. Onlardan önce nice erler vardı ahitlerini yerine getirdiler.. Şimdi de onlar ahitlerini yerine getirdi.. Mısır’da zalim cunta tarafından sadece 9 genç idam edilmedi.. Rabia meydanında binlerce şehit verilmişti.. Zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.. Ümmetin suskunluğu.. O gençler ahitlerini yerine getirdiler ya bizler... Rabbim bizi bize emanet etme..