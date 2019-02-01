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Mısır'da "devrim" kampanyası düzenleyen aktivistlere gözaltı

Mısırlı 25 aktivist "Ey Allahım devrim" adında bir kampanya başlattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

01 Şubat 2019 Cuma 15:32
Mısır'da "devrim" kampanyası düzenleyen aktivistlere gözaltı

Mısır’da devrim kampanyası başlattıkları iddiasıyla 25 aktivist gözaltına alındı.

Mısır’ın devlet gazetelerinden Ahram’ın haberine göre, Devlet Güvenlik Savcılığı liberal ve sol partiler tarafından 2017 yılında kurulan Sivil Demokratik Hareket'in Sözcüsü Yahya Hüseyin Abdulhadi ve diğer 24 kişi hakkında 15 gün gözaltı kararı verdi.

Savcılık sanıkları, "yasa dışı bir örgüte üye olmak, devlet kurumlarını işlevsiz hale getirmeye çalışmak, 25 Ocak Devrimi’nin 8. yılında şiddet ve anarşi çıkarmak için plan yapmak"la suçladı.

Mısır güvenlik yetkilileri, salı günü aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyelerinin de yer aldığı 54 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, söz konusu şahısların ocak ve şubat aylarında ülkeyi kaos ortamına sürüklemek için bir oluşum kurduğunu bildirmişti.

Mısır’da son dönemde liberal, sosyalist ve sol eğitimli gruplara mensup kişilerin de gözaltına alınması dikkati çekiyor.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:32
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