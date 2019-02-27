Mısır’da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki gösterdi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Mısır’da 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Akçakale Dayanışma Platformu tarafından ortak açıklama yapıldı. Grup adına açıklama yapan İsmail Arslan, açıklamasında, “Dünyayı cehenneme çeviren asrın Firavunları, dünyada insanlığı ve Müslümanları hunharca katletmeye devam ediyor. İnsanların ve insanlığın susturulduğu bir dönemde, Mısır cuntasının, dünyanın gözü önünde, suçsuz, sebepsiz, kendi düzenledikleri uyduruk belgelerle ve suçlarla, hunharca idam ettiği 9 Mısırlı genç kardeşimiz, bardağı taşıran son damlamız olmuştur. ABD destekli, bu Mısır firavunlarının karşısında Musa olmak hem insani hem de vicdani sorumluluktur. Ortadoğu’da yaşanan, çoluk çocuk, bebek, kadın, yaşlı demeden kendi iktidarları uğruna zalimce katliamlar devam ederken, güçsüz ve çaresiz bırakılan, biz Müslümanların bu vahşetlere sadece dilimizle ve duamızla karşı çıkmamız ne acıdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, tekbirler çekerek olaysız bir şekilde dağıldı.