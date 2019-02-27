0553 313 94 23

Mısır’da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki gösterdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:22
Mısır’da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki gösterdi.


Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Mısır’da 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Akçakale Dayanışma Platformu tarafından ortak açıklama yapıldı. Grup adına açıklama yapan İsmail Arslan, açıklamasında, “Dünyayı cehenneme çeviren asrın Firavunları, dünyada insanlığı ve Müslümanları hunharca katletmeye devam ediyor. İnsanların ve insanlığın susturulduğu bir dönemde, Mısır cuntasının, dünyanın gözü önünde, suçsuz, sebepsiz, kendi düzenledikleri uyduruk belgelerle ve suçlarla, hunharca idam ettiği 9 Mısırlı genç kardeşimiz, bardağı taşıran son damlamız olmuştur. ABD destekli, bu Mısır firavunlarının karşısında Musa olmak hem insani hem de vicdani sorumluluktur. Ortadoğu’da yaşanan, çoluk çocuk, bebek, kadın, yaşlı demeden kendi iktidarları uğruna zalimce katliamlar devam ederken, güçsüz ve çaresiz bırakılan, biz Müslümanların bu vahşetlere sadece dilimizle ve duamızla karşı çıkmamız ne acıdır" dedi.


Basın açıklamasının ardından grup, tekbirler çekerek olaysız bir şekilde dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Kılınç’ın mahalle toplantılarına yoğun ilgi
    1. Süleyman Kılınç’ın mahalle..
    2. CHP Grup Başkanvekili Özel,..
    3. Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3..
    4. Vatandaşın tanımadığı AK Parti..
    5. MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
    6. 7 kilo esrarla yakalanan şüpheli..
    7. Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun..
    8. Bakan Yardımcısı Yerlikaya,..
    9. Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak..
    10. MÜSİAD’a ‘hayırlıolsun’ ziyaretleri..
    11. Zehir taciri, özel harekatın baskını..
    12. Abdülkadir’in tedavisi Almanya’da..
    13. Galatasaray'ın başvurusu reddedildi!..
    14. Cami imamı minareden anons etti,..
    15. MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına..
    16. MİT Başkanı Hakan Fidan’dan YÖK’te..
    17. Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    18. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    19. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
    20. Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve..
    21. PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden..
    22. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    23. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    24. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    25. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    26. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    27. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    28. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    29. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    30. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor