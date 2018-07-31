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Mısır'da darbe karşıtı 39 kişiye skandal karar!

Mısır'da Abülfettah es-Sisi'nin darbesinin ardından darbeye karşı duran 39 kişiye müebbet hapis kararı verildi.

31 Temmuz 2018 Salı 21:41
Mısır'da darbe karşıtı 39 kişiye skandal karar!

Mısır'da askeri mahkeme, 2013'te Minya kentinde düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde "şiddet olaylarına karıştıkları" gerekçesiyle yargılanan sanıklardan 39'u hakkında müebbet hapis kararı verdi.

Savunma heyetinde yer alan avukat Halid el-Kumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2013'te Minya'daki polis merkezi, kilise ve hükümet binalarına baskın düzenledikleri" suçlamasıyla yargılanan sanıkların bugün Asyut ilindeki askeri mahkemede hâkim karşısına çıktıklarını söyledi.

Kumi, mahkemenin sanıklardan 39'u için müebbet hapis cezası verirken, 3'ünün 5'er , 17'sinin 7'şer, 11'inin 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini 21'inin ise delil yetersizliği nedeniyle beraatına hükmettiğini aktardı.

Askeri mahkemenin verdiği hükümlerin temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevden alınması ve 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire başta olmak üzere ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.

Kahire'deki Rabia ve Nahda meydanlarında toplanan eylemciler, 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla dağıtılmıştı. Gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılan müdahalede keskin nişancılar, sabah namazını kılan göstericilerin üzerine ateş açmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümete bağlı İnsan Hakları Ulusal Konseyi, söz konusu müdahalede 8'i güvenlik güçlerinden 632 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, uluslararası ve ulusal insan hakları kurumları ise ölenlerin sayısının bini aştığını belirtmişti.

Kahire'deki olaylar kapsamında, Minya kentindeki gösterilerde "polis merkezi, kilise ve hükümet binalarına baskın düzenlemek" gibi suçlamalarla gözaltına alınan ve yargılanan sanıkların dava dosyası askeri mahkemeye sevk edilmişti.

Uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşları, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına tepki gösteriyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 21:41
  1. Mısır

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