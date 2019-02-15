Mısır’da bomba patladı: 5 yaralı
KAHİRE (İHA) – Mısır’ın Gize kentinde Cuma namazından sonra meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.15 Şubat 2019 Cuma 18:04
KAHİRE (İHA) – Mısır’ın Gize kentinde Cuma namazından sonra meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Mısır başkenti Kahire’nin batısındaki Gize kentinde bulunan Al-Istaqama Camisi yakınlarında patlama meydana geldi. El yapımı bombanın patlatıldığı belirtilen olayda 2’si polis 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslüman Kardeşler’in güvenlik güçlerini hedef aldığı ileri sürüldü. Açıklamada, ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin polis aracının yakınlarına döşenen 2 bombayı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
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