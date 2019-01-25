Mısır'da binlerce adi mahkuma af

KAHİRE (AA) - Mısır’da 6 bin 931 mahkum cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aftan yararlanarak serbest bırakılanlardan 2 bin 868’inin borçları yüzünden hapis yatanlar, diğer 4 bin 63’ünün ise adi suçlardan ceza alan mahkumlar olduğu belirtildi.

Açıklamada af kararının 25 Ocak Devrimi’nin 8'inci yılı ve Polis Bayramı vesilesiyle çıkarıldığı kaydedildi.

Aftan yararlananlar arasında siyasi mahkumların olup-olmadığı konusunda kamuoyuna bilgi verilmedi.

Mısır’ı 30 yıl yöneten Hüsnü Mübarek’in devrildiği 25 Ocak Devrimi’ni ateşleyen devrimci gruplar ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı’ndan (İhvan) afla ilgili her hangi bir değerlendirme yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından son yıllarda çıkarılan af kararlarının genelde siyasi mahkumları kapsamaması eleştirilere neden oluyor.