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Mısır'da balıkçı teknesi kayboldu

Süveyş Körfezi açıklarında kaybolan balıkçı teknesiyle cuma gününden bu yana irtibat kurulamıyor

04 Aralık 2018 Salı 18:39
Mısır'da balıkçı teknesi kayboldu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Süveyş Körfezi açıklarında avlanan, 14 kişilik mürettebatın bulunduğu bir balıkçı teknesinden günlerdir haber alınamıyor.

AA muhabirine konuşan Süveyş Balıkçılar Sendikası Başkanı Bekri Ebul Hasen, balıkçı teknesiyle cuma gününden bu yana irtibat kurulamadığını ve teknede 14 kişinin bulunduğunu söyledi.

Mısır Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini kaydeden Ebul Hasen, balıkçılara ulaşma temennisinde bulundu.

Mısır resmi makamları konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yerel medya organları, balıkçıları arama çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

Mısırlı uzmanlar olumsuz hava şartlarından dolayı teknenin batmış olabileceğini kaydediyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:39
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