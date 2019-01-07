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Mısır'da aynı anda cami ve katedral açılışı

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:13
Mısır'da aynı anda cami ve katedral açılışı

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin doğusunda yapımı süren “İdari Başkent”teki cami ile katedralin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katıldığı açılış, Mısır devlet televizyonundan canlı yayınlandı.

Caminin adının “El-Fettah el-Alim”, katedralin adının ise “Mesih’in Doğuşu” olduğu belirtildi. Camide yatsı ezanı okundu ve namaz kılındı. Katedralde de Mısırlı Ortodoks Hristiyanların her yıl 7 Ocak gecesi yaptığı Noel ayini düzenlendi.

Katedralde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib birer konuşma yaptı. Sisi açılışı, “önemli bir tarihi an” olarak nitelendirirken, Et-Tayyib, İslam devletlerinin cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin koruyucusu olduğunu söyledi.

Mısırlı yetkililer, caminin, dünyanın ikinci büyük camisi, katedralin ise Orta Doğu’nun en büyük katedrali olduğunu duyurdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:13
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