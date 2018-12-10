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Mısır'da askeri üniformaya benzer kıyafetin üretim ve ithaline yasak

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:22
Mısır'da askeri üniformaya benzer kıyafetin üretim ve ithaline yasak

KAHİRE (AA) - Mısır, askeri üniformaya benzer kıyafet ile kumaşın üretim ve ithalatını yasakladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai, yayımladığı yazılı açıklamada, emniyet teşkilatı ve orduda kullanılan üniformalara benzeyen kıyafet ile kumaşın ithalini önlemek için tüm emniyet ve ordu birimlerinin sınır kapıları, limanlar ve stratejik noktalarda tedbirlerini artırdığını ifade etti.

Açıklamada, ordu yetkililerinin, ulusal güvenlik için tekstil ve kumaş fabrikalarıyla da söz konusu talimata uymaları amacıyla temasa geçtiği kaydedildi.

Vatandaşlardan da talimata uymayanları bildirmeleri istendi.

Mısır yönetimi, silahlı örgüt mensuplarınca gizlenmiş yüklü miktarda askeri üniforma bulunduğunu açıklamıştı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:22
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  3. Tamir Rifai
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