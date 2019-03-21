"Mısır'da anayasa değişikliğine karşı duruş değişim için bir fırsattır"

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALİVE - Mısır'da muhalif kesim, "Cumhurbaşkanlığı görev süresini uzatacak ve Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak" anayasa değişikliğine karşı çıkmayı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan "kurtarılması" ve değişim için bir fırsat olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaracak ve Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak olan anayasa değişikliği teklifi, 14 Şubat'ta parlamentoda prensipte kabul edildi.

Anayasa Komisyonu, değişiklik teklifi için ikinci aşama kabul edilen toplantılara dün başladı. Oturumlarda El-Ezher Kurumu, Mısır Kilisesi, üniversiteler ve basın gibi farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, değişiklik teklifleriyle ilgili görüşlerini dile getirecek.

Bugün yargı mensupları ve sendika temsilcileri, 27 Mart’ta siyasi partiler ve siyaset bilimciler, 28 Mart’ta ise ekonomi uzmanları ve iktisadi kurumların temsilcileri dinlenecek.

Değişiklik teklifi komisyon tarafından düzenlenecek 6 ayrı oturumun ardından Cumhurbaşkanı Sisi'ye sunulacak. Mısır yasaları gereği Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından referanduma gidilecek. Anayasa değişikliği referandumunun nisan veya mayıs aylarında yapılması öngörülüyor.

Planlanan referandum öncesi muhalif kanattan tepkiler gelmeye devam ediyor. Mısır muhalefeti 2022'de görev süresi dolacak Sisi'nin iki dönem daha cumhurbaşkanlığı yapıp, 2034'e kadar görevde kalabileceğini öne sürüyor.

- "Anayasa değişikliğine karşı duruş, değişim için fırsat"

Kahire Üniveristesi'yle 2015 yılında "keyfi nedenlerle" ilişiği kesilen Siyaset Bilimi Profesörü Seyfeddin Abdulfettah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu değişikliklere karşı duruş, ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması, değişim ve halkın yeniden kenetlenmesi için iyi bir fırsattır." dedi.

Bu şekilde muhalefetin ülkedeki olaylara etki edebileceği, önemli ve kolektif tutum edinebilmesi ve halka kendini anlatabilmesi imkanının da ortaya çıktığını ifade eden Abdulfettah, "Ülkedeki elit ve seçkin tabaka, ülkeyi içinde bulunduğu felçli durumdan çıkararak, hareket haline geçirebilir." diye konuştu.

Mısırlı muhalif akademisyen, gelecek dönemde bir tarafın diğer tarafa karşı kesin bir zafer kazanması gibi bir durumun görünmediğini belirterek, "Ancak şunu kesin olarak teyit edebilirim, değişim mücadelesi kaçınılmaz. Bizim de muhalefet olarak elimizdeki tüm imkanlarla bu döneme hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Halkın iradesi, onuru ve haklarına karşı bir saldırı"

El-Cemaa el-İslamiyye'nin üst düzey yöneticilerinden Tarık ez-Zemer ise anayasada yapılmak istenen düzenlemelerin, "halkın iradesi, onuru ve haklarına karşı bir saldırı niteliğinde" olduğunu söyledi.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınmasına karşı gelerek ülkesinden ayrılan Zemer, "Bu düzenlemenin kabul edilmemesi, ülke için bir değişim fırsatı olabilir." ifadesini kullandı.

Zemer, düzenlemenin geleceğine ilişkin, "diktatörlüğün bardağı taşıran son damlası olduğu ve diktatörlüğün gitmekten başka bir yolu olmadığı" görüşünü paylaştı.

Cezayir ve Sudan'daki gösterileri hatırlatan Zemer, bölgede, Arap Baharı esintilerini yeniden canlandıracak genel bir hava olduğuna işaret etti.

Tarık ez-Zemer, Arap Baharı hareketinin karşılaştığı "karşı devrimin" başarısız olduğunu, siyasi sorunlara çözüm bulamadığını ve iktidara gelmesiyle ekonomik sıkıntıların arttığını dile getirdi.

- Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı anayasa değişikliği teklifi geçen ay mecliste prensipte kabul edilmişti.

Mısır içinde ve dışındaki muhalifler değişikliğe karşı çıkıyor. Teklifin meclise sunulduğu gün sosyal medya üzerinden "Anayasa Değişikliğine Hayır" kampanyası başlatan muhalifler, 5 Şubat'ta 11 siyasi partinin bir araya gelerek "Anayasayı Savunma Koalisyonu" kurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda ortak bir tutum sergileme çağrısında bulunarak, İslamcı ve laik gruplar arasındaki rekabetin sonlandırılmasını talep etmişti.

Öte yandan 2014 Anayasası Komisyon Başkanı ve eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa da anayasa değişikliği teklifine karşı çıktığını açıklamış, "fikri fikirle çürütmek için milli diyalog başlatılması" çağrısında bulunmuştu.