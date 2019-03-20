Mısır'da anayasa değişikliği teklifinde ikinci aşama başladı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, "Cumhurbaşkanlığı görev süresini uzatacak﻿ ve Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak" anayasa değişikliği için ikinci aşama kabul edilen toplantılara başlandı.

Mısır Parlamentosu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantısının bugün Meclis Başkanı Ali Abdulal’in başkanlığında gerçekleştirildiği duyuruldu.

Abdulal toplantıda, görüşmelerin iki aşamada yapılacağını ilk aşamada değişiklik teklifi yapılan maddeler hakkındaki görüşlerin dinleneceği, değişikliğin anayasanın diğer maddeleriyle çelişmemesi için anayasaya uyumunun değerlendirileceği, ikinci aşamada ise değişiklik yapılacak maddelerdeki lafız, kelime ve ifadelerin dizilişlerinin ele alınacağını söyledi.

Komisyonun çalışmalarının toplamda 2 ay olduğuna, 30 gününü ise geride bıraktığına işaret eden Parlamento Başkanı, söz konusu sürede parlamento içi ve dışından değişiklik teklifi yapılan maddelerle ilgili görüşlerin alındığı ve değerlendirildiğini kaydetti.

- Değişiklik teklifiyle ilgili görüşler dinlenecek

Anayasa Komisyonu'nun bugünden itibaren değişiklik teklifi için ikinci aşama kabul edilen en az 6 ayrı oturum düzenleyeceği ve oturumlarda El-Ezher Kurumu, Mısır Kilisesi, üniversiteler ve basın gibi farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin görüşlerinin dinleneceği belirtildi.

21 Mart’ta yargı mensupları ve sendika temsilcileri, 27 Mart’ta siyasi partiler ve siyaset bilimciler, 28 Mart’ta ise ekonomi uzmanları ve ekonomi ile ilgili kurumların temsilcilerinin dinleneceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı süresini 4 yıldan 6 yıla yükseltecek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak olan anayasa değişikliği teklifi, 14 Şubat’ta parlamentoda prensipte kabul edilmişti.

Mısır muhalefeti 2022’de görev süresi dolacak olan Sisi’nin iki dönem daha cumhurbaşkanlığı yapıp, 2034’e kadar görevde kalabileceğini öne sürüyor.

Değişiklik teklifi komisyon tarafından düzenlenecek olan 6 ayrı oturumun ardından Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Mısır yasaları gereği Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından referanduma gidilecek.

Mısır'da nisan veya mayıs aylarında anayasa değişikliği referandumunun yapılması öngörülüyor.