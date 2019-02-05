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Mısır'da Anayasa değişikliği teklifi komisyondan geçti

- Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması ve parlamentonun alt kanadının tekrar oluşturulması gibi maddeleri içeren Anayasa değişikliği teklifi komisyondan geçti

05 Şubat 2019 Salı 18:39
Mısır'da Anayasa değişikliği teklifi komisyondan geçti

KAHİRE (AA) - Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması ve parlamentonun alt kanadı olan Şura Meclisinin tekrar oluşturulması gibi maddeleri öngören Anayasa değişikliği teklifi, Mısır Parlamentosunun ilgili komisyonundan geçti.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamaya göre, Parlamento Başkanı Ali Abdulal'in yönetiminde bugün yapılan komisyon toplantısında, üyelerin üçte ikisinin onayıyla değişiklik teklifi komisyondan geçti.

Değişiklik yapılması öngörülen maddeler ile ilgili taslağın iç tüzük gereği parlamentoda 7 gün içerisinde görüşülmeye başlanacağı bildirildi.

Mısır Parlamentosunda çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye yakınlığıyla bilinen "Mısır’a Destek Koalisyonu" Başkanı Abdullah el-Asabi, 3 Şubat Pazar günü Anayasa değişikliği teklifini Parlamento Başkanı Ali Abdulal’e sunmuştu.

Mısır içi ve dışındaki muhalefet ise "Anayasa Değişikliğine Hayır" adında bir kampanya başlatmış, Cumhurbaşkanı Eski Yardımcısı Muhammed el-Baradey ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, muhtemel referandumda Mısır’daki siyasi oluşumların ortak tutum sergilemesi çağrısında bulunmuştu.

Mısırlı muhalifler, teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Sisi’nin üçüncü dönem adaylığının önünün açılacağını savunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 18:39
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