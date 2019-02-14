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Mısır'da Anayasa değişikliği teklifi ilk oylamada meclisten geçti

Meclis, Cumhurbaşkanı'nın görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifini prensipte kabul etti

14 Şubat 2019 Perşembe 18:50
Mısır'da Anayasa değişikliği teklifi ilk oylamada meclisten geçti

KAHİRE (AA) - Mısır'da meclis, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifini prensipte kabul etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, mecliste bugün düzenlenen oturumda değişiklik teklifi ile ilgili komisyon raporu 596 milletvekilinden 485'inin oyu ile kabul edildi.

Meclis iç tüzüğü gereği, milletvekillerinin üçte ikisinin (396) onayının ardından maddelerin Anayasa Komisyonunda görüşülmesine geçiliyor.

Komisyonun en fazla 60 gün içerisinde çalışmalarını tamamlayıp raporunu hazırlaması ve değişiklik yapılan maddelerin son halinin görüşülmesi için yeniden meclise sunması gerekiyor.

Genel kurulda yapılacak son görüşmenin ardından değişiklikler, referandum tarihinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sunulacak.

- Muhaliflerden karşı atak

Mısır Meclisinde çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakınlığıyla bilinen Mısır'a Destek Koalisyonu Başkanı Abdullah el-Asabi, Anayasa değişikliği teklifini 3 Şubat'ta Meclis Başkanı Ali Abdulal'e sunmuştu.

Meclis Başkanı Abdulal, aynı gün değişiklik teklifini ilgili komisyona sunmuş 5 Şubat'ta komisyondan geçen teklif genel kurulda tartışılmaya başlanmıştı.

Mısır içinde ve dışındaki muhalifler ise değişikliğe karşı çıkıyor. Teklifin meclise sunulduğu gün sosyal medya üzerinden "Anayasa Değişikliğine Hayır" kampanyası başlatan muhalifler, 5 Şubat'ta 11 siyasi partinin bir araya geldiği "Anayasayı Savunma Koalisyonu" kurmuştu.

Muhalifler, teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Sisi'nin 3. dönem adaylık için önünün açılacağını savunuyor.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:50
  1. - Mısır
  2. Anayasa
  3. değişiklik
  4. Meclis

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